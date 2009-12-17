Натан Крейг - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Крейг
|Команда
|Торки Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Крейг
|Команда
|Торки Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|82' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)