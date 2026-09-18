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€ 250 тыс

Магнус Эйкрем - статистика

КФУМ-Камератене
8 августа 1990 (36), Мельде
#23 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Норвегия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КФУМ-Камератене
12
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
0 : 1
07.08.2026
КФУМ-Камератене
1' - 62'
45'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
02.08.2026
Кристиансунд
1' - 46'
16'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
КФУМ-Камератене
2 : 4
26.07.2026
Мольде
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
29.05.2026
Тромсе
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
25.05.2026
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Бранн
2 : 1
16.05.2026
КФУМ-Камератене
1' - 33'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
КФУМ-Камератене
0 : 2
10.05.2026
Викинг
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
2 : 2
03.05.2026
КФУМ-Камератене
1' - 61'
55'
33'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 0
26.04.2026
Сарпсборг 08
1' - 61'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
4 : 0
19.04.2026
КФУМ-Камератене
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Олесунн
2 : 2
12.04.2026
КФУМ-Камератене
1' - 58'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
КФУМ-Камератене
1 : 2
07.04.2026
Сандефьорд
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Фредрикстад
3 : 1
22.03.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
15.03.2026
Старт
80' - 90'
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