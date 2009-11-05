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    Владимир Шмицер - статистика

    Полузащитник
    Имя Владимир
    Фамилия Шмицер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 мая 1973 (49 лет)
    Рост 180
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2009 86' -90' Славия (Прага) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    90'
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