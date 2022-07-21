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    Марин Леовац - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Марин
    Фамилия Леовац
    Команда Осиек
    Состав Основной
    Родной город Яйце
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,75
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осиек 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -55' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Осиек (Осиек)
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