Марин Леовац - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Леовац
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яйце
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,75
млн
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Леовац
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яйце
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -55'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)