Абдул-Гафар Мамах - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Абдул-Гафар
|Фамилия
|Мамах
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Абдул-Гафар
|Фамилия
|Мамах
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вентспилс
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2019
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|6:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|74'
|08.08.2019
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:3
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|61'
|01.08.2019
|1' -90'
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|2:2
|Вентспилс (Вентспилс)
|25.07.2019
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|4:0
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|18.07.2019
|1' -90'
|Теута (Дуррес)
|1:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|11.07.2019
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|3:0
|Теута (Дуррес)