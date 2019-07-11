Александр Дедов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Дедов
|Команда
|Зимбру
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Дедов
|Команда
|Зимбру
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)