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    Александр Дедов - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Дедов
    Команда Зимбру
    Состав Основной
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петрокуб 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.07.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:0 Петрокуб (Хынчешты)
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