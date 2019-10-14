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    Евгений Сидоренко - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Фамилия Сидоренко
    Состав Без клуба
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 марта 1989 (33 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2019 1' -90' Молдавия 0:4 Албания
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