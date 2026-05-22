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Италия. Серия B
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Зюйдтироль
Симоне Верди
Статистика
€ 400 тыс
Симоне Верди - статистика
Зюйдтироль
12 июля 1992 (34)
#99 | Полузащитник
171 см
Италия
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Команда
И
Г
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Зюйдтироль
11
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Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Зюйдтироль
1 : 1
08.05.2026
Юве Стабиа
64' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Сампдория
1 : 0
01.05.2026
Зюйдтироль
61' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
1 : 1
11.04.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Чезена
1 : 1
06.04.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Зюйдтироль
1 : 3
22.03.2026
Фрозиноне
79' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Авеллино
3 : 2
18.03.2026
Зюйдтироль
84' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
0 : 0
15.03.2026
Пескара
1' - 46'
Италия. Серия В, 29 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.03.2026
Виртус Энтелла
71' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Реджана 1919
0 : 4
03.03.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Зюйдтироль
1 : 1
28.02.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Палермо
3 : 0
21.02.2026
Зюйдтироль
82' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 2
15.02.2026
Зюйдтироль
1' - 46'
13'
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
0 : 0
11.02.2026
Монца
1' - 64'
Италия. Серия В, 23 тур
Каррарезе
0 : 0
07.02.2026
Зюйдтироль
67' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Зюйдтироль
2 : 1
31.01.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
3 : 0
25.01.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Эмполи
0 : 1
17.01.2026
Зюйдтироль
68' - 90'
81'
Италия. Серия В, 19 тур
Зюйдтироль
2 : 1
10.01.2026
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Был в запасе
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