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    Мирослав Слепичка - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Мирослав
    Фамилия Слепичка
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 67' -90' Динамо (Загреб) 0:1 ПАОК (Салоники)
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