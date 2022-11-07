Давид Алаба - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Алаба
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 55,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Алаба
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.02.2023
|1' - 27'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 90'
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|08.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|19
|1
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|15.02.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)
|05.02.2023
|71' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|07.01.2023
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Реал (Мадрид)
|30.12.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|10.11.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|37'
|07.11.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|30.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|22.10.2022
|1' -86'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|19.10.2022
|1' -88'
|Эльче (Эльче)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|16.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Барселона (Барселона)
|08.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|02.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|42'
|18.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|11.09.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|82'
|03.09.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|9'
|28.08.2022
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|20.08.2022
|1' -77'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|41' 68'
|14.08.2022
|74' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|75'