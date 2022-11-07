Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давид Алаба - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Алаба
    Команда Реал
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 55,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.02.2023 1' - 27' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 90' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    15.02.2023 1' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    11.02.2023 1' - 90' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    08.02.2023 1' - 90' Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 19 1 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    15.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    05.02.2023 71' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал (Мадрид)
    07.01.2023 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Реал (Мадрид)
    30.12.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    37'
    07.11.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    30.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    22.10.2022 1' -86' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    19.10.2022 1' -88' Эльче (Эльче) 0:3 Реал (Мадрид)
    16.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    08.10.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    02.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    42'
    18.09.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    11.09.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    82'
    03.09.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    9'
    28.08.2022 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    20.08.2022 1' -77' Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    41' 68'
    14.08.2022 74' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
    75'
    • Читайте нас: 
    11