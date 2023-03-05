Арно Суке - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Суке
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|62
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Суке
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)