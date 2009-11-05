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    Роберто Вашингтон - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Роберто
    Фамилия Вашингтон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 1985 (37 лет)
    Рост 203
    Вес 98
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2009 74' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Партизан (Белград)
    05.11.2009 50' -90' Партизан (Белград) 2:4 Брюгге (Брюгге)
    66'
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