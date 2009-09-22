Майк Грелла - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Грелла
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Грелла
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2009
|82' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)