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    Майк Грелла - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Майк
    Фамилия Грелла
    Команда Нью-Йорк Ред Буллз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 января 1987 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2009 82' -90' Лидс (Лидс) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
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