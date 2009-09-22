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    Патрик Киснорбо - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Киснорбо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1981 (41 год)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2009 1' -90' Лидс (Лидс) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
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