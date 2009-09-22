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    Джейсон Крoу - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Джейсон
    Фамилия Крoу
    Команда Лейтон Ориент
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1978 (44 года)
    Рост 175
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2009 1' -90' Лидс (Лидс) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
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