Джейсон Крoу - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Крoу
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1978 (44 года)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Крoу
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1978 (44 года)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2009
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)