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    Мехмет Топуз - статистика

    Полузащитник
    Имя Мехмет
    Фамилия Топуз
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2013 83' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Фенербахче (Стамбул)
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