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    Ханнес Эдер - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Ханнес
    Фамилия Эдер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2009 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:1 Рапид (Вена)
    17.09.2009 1' -90' Рапид (Вена) 3:0 Гамбург (Гамбург)
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