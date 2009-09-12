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    Гай Мишель Ландел - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Гай Мишель
    Фамилия Ландел
    Команда Ле Ман
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ле Ман 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2009 56' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Ле Ман (Ле Ман)
    12.09.2009 Был в запасе Ле Ман (Ле Ман) 1:2 Марсель (Марсель)
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