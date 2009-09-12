Гай Мишель Ландел - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Гай Мишель
|Фамилия
|Ландел
|Команда
|Ле Ман
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1990 (32 года)
|Имя
|Гай Мишель
|Фамилия
|Ландел
|Команда
|Ле Ман
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ле Ман
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2009
|56' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Ле Ман (Ле Ман)
|12.09.2009
|Был в запасе
|Ле Ман (Ле Ман)
|1:2
|Марсель (Марсель)