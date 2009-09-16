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    Кеес Лейкс - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Кеес
    Фамилия Лейкс
    Команда Фехервар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЗ Алкмаар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2009 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    16.09.2009 72' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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