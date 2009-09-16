Кеес Лейкс - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Кеес
|Фамилия
|Лейкс
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Имя
|Кеес
|Фамилия
|Лейкс
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2009
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|16.09.2009
|72' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)