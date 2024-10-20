Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2024/2025 Греция. Суперлига 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Греция. Суперлига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Германия. Кубок 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Суперкубок Германии 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011