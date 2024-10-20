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Кирякос Пападопулос
Статистика
Кирякос Пападопулос - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1992 (34), Катерини
#14 | Защитник
183 см | 85 кг
Греция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Левадиакос
7
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
2 : 2
20.10.2024
Левадиакос
1' - 90'
24'
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 2
06.10.2024
ПАОК
1' - 90'
88'
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
1' - 74'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
1' - 90'
87'
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
1 : 0
25.08.2024
Левадиакос
1' - 90'
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