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    Разван Пэдурецу - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Разван
    Фамилия Пэдурецу
    Команда Униря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июня 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Униря 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2010 1' -37' Униря (Урзичень) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    37'
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