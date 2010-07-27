Разван Пэдурецу - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Разван
|Фамилия
|Пэдурецу
|Команда
|Униря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Разван
|Фамилия
|Пэдурецу
|Команда
|Униря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Униря
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2010
|1' -37'
|Униря (Урзичень)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|37'