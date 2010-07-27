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    Сорин Параскив - статистика

    Полузащитник
    Имя Сорин
    Фамилия Параскив
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1981 (41 год)
    Рост 176
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Униря 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2010 1' -90' Униря (Урзичень) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    26'
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