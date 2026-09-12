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Команды
Атлетик
Юри Бершиче
Статистика
€ 1 млн
Юри Бершиче - статистика
Атлетик
10 февраля 1990 (36), Сараус
#17 | Защитник
181 см | 73 кг
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 90'
48'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
1' - 11'
11'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
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Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
4
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 90'
48'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
1' - 11'
11'
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