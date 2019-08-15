Статистика по турнирам

Австрия. Бундеслига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Австрия. Бундеслига 2018/2019 Австрия. Бундеслига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010