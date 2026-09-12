Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Майкон - статистика

Коритиба
14 сентября 1988 (38), Сан-Паулу
#3 | Защитник
190 см | 84 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
15
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
2 : 1
09.08.2026
Шапекоэнсе
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
1' - 59'
58'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коритиба
2 : 0
19.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
05.04.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
22.03.2026
Коритиба
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
12.02.2026
Коритиба
1' - 55'
54'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
1' - 88'
86'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
1' - 90'
Главные новости
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
7
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+