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Рединг
Мэтт Ритчи
Статистика
€ 75 тыс
Мэтт Ритчи - статистика
Рединг
10 сентября 1989 (37)
#30 | Защитник
173 см | 71 кг
Шотландия
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И
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П
Ж
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Портсмут
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0
0
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Портсмут
0 : 1
13.08.2024
Миллуолл
64' - 90'
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