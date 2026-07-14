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€ 400 тыс

Джемали Георгий Джинджолава - статистика

Иберия 1999
28 июня 2000 (26)
#5 | Защитник
181 см
Грузия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Иберия 1999
2 : 2
14.07.2026
Флора
1' - 90'
75'
Лига чемпионов, 1 раунд
Флора
2 : 3
08.07.2026
Иберия 1999
1' - 90'
21'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иберия 1999
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Иберия 1999
2 : 2
14.07.2026
Флора
1' - 90'
75'
Лига чемпионов, 1 раунд
Флора
2 : 3
08.07.2026
Иберия 1999
1' - 90'
21'
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