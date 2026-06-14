Матчи за последние 30 дней
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 10 тур
Германия. Бундеслига, 9 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
Германия. Бундеслига, 2 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур