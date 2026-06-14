Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ассан Уэдраого - статистика

РБ Лейпциг
9 мая 2006 (20)
#20 | Полузащитник
191 см
Германия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
19
4
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 1
16.05.2026
РБ Лейпциг
1' - 90'
33'
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
09.05.2026
Санкт-Паули
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
4 : 1
02.05.2026
РБ Лейпциг
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
24.04.2026
Унион
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 3
18.04.2026
РБ Лейпциг
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
11.04.2026
Боруссия М
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 2
04.04.2026
РБ Лейпциг
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
14.01.2026
Фрайбург
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
23.11.2025
Вердер
1' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3 : 1
08.11.2025
РБ Лейпциг
1' - 67'
9'
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
01.11.2025
Штутгарт
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
0 : 6
25.10.2025
РБ Лейпциг
1' - 70'
56'
18'
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.10.2025
Гамбург
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
1 : 1
04.10.2025
РБ Лейпциг
1' - 67'
7'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
0 : 1
27.09.2025
РБ Лейпциг
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
20.09.2025
Кельн
1' - 58'
13'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
30.08.2025
Хайденхайм
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6 : 0
22.08.2025
РБ Лейпциг
88' - 90'
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
54
Экс-игрок сборной России прошел медосмотр в «Ростове»
21:49
Фото«Краснодар» вернул экс-игрока сборной России
21:31
«Балтика» продаст вратаря ЦСКА, но при одном условии
21:15
6
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
6
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
11
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
13
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 