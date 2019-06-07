Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008