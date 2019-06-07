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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Грузия - Гибралтар
Грузия - Гибралтар: обзор матча 07 июня 2019
Грузия
07.06.2019, пятница, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 3 тур
3 : 0
Завершен
Гибралтар
30'
В. Гвилия
59'
Г. Папунашвили
76'
В. Арвеладзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Гибралтар
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
Д. Канкава
77'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Арвеладзе
76'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Г. Меребашвили
72'
ГОЛ! 2:0!
Г. Папунашвили
Пас отдал
В. Гвилия
59'
Замена
Г. Папунашвили
️️️️
Х. Кварацхелия
47'
Желтая карточка
Д. Канкава
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Гвилия
Пас отдал
О. Какабадзе
30'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Грузия - Гибралтар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Антти Мунукка
(Хельсинки)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Грузия
Гибралтар
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
18 ноября
1
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Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
18 ноября
1
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