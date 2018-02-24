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    Пьетро Иеммелло - статистика

    #53 | Нападающий
    Имя Пьетро
    Фамилия Иеммелло
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 марта 1992 (31 год)
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 12 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' СПАЛ (Феррара) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    29.04.2018 1' -90' Беневенто (Беневенто) 3:3 Удинезе (Удине)
    21.04.2018 1' -90' Милан (Милан) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    29'
    18.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:3 Аталанта (Бергамо)
    15.04.2018 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    07.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:4 Ювентус (Турин)
    04.04.2018 1' -90' Беневенто (Беневенто) 3:0 Верона (Верона)
    66'
    31.03.2018 1' -90' Лацио (Рим) 6:2 Беневенто (Беневенто)
    11.03.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    24.02.2018 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    18.02.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:2 Кротоне (Кротоне)
    11.02.2018 Был в запасе Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.02.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:2 Наполи (Неаполь)
    28.01.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Беневенто (Беневенто)
    21.01.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Беневенто (Беневенто)
    29.10.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:5 Лацио (Рим)
    25.10.2017 1' -90' Кальяри (Кальяри) 2:1 Беневенто (Беневенто)
    90'
    22.10.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    16.10.2017 1' -90' Верона (Верона) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    01.10.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:2 Интер (Милан)
    20.09.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:4 Рома (Рим)
    10.09.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:1 Торино (Турин)
    20.08.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Дженоа (Генуя)
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