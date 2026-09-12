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Италия. Серия B
Команды
Катанцаро
Пьетро Иеммелло
Статистика
€ 700 тыс
Пьетро Иеммелло - статистика
Катанцаро
6 марта 1992 (34)
#9 | Нападающий
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
1 : 0
12.09.2026
Каррарезе
1' - 90'
83'
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
2 : 0
05.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 1
30.08.2026
Катанцаро
1' - 90'
22'
Италия. Серия В, 1 тур
Виченца
3 : 2
21.08.2026
Катанцаро
1' - 73'
42'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
4
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
1 : 0
12.09.2026
Каррарезе
1' - 90'
83'
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
2 : 0
05.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 1
30.08.2026
Катанцаро
1' - 90'
22'
Италия. Серия В, 1 тур
Виченца
3 : 2
21.08.2026
Катанцаро
1' - 73'
42'
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