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Оскар де Маркос
Статистика
Оскар де Маркос - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1989 (37), Лягвардиа
#18 | Защитник
180 см | 76 кг
Испания
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Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
УД Логроньес
0 : 0
04.01.2025
Атлетик
1' - 120'
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