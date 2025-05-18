Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Тревор Карсон - статистика

Данди
5 марта 1988 (38)
#31 | Вратарь
183 см | 76 кг
Северная Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди
21
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
18.05.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди
1 : 1
14.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Килмарнок
3 : 2
10.05.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.05.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
0 : 1
26.04.2025
Данди
1' - 90'
75'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хиберниан
4 : 0
13.04.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Данди
2 : 0
05.04.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Данди
3 : 4
29.03.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди Юнайтед
2 : 4
16.03.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
1 : 1
01.03.2025
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Мазервелл
2 : 1
26.02.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 1
22.02.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди
1 : 2
15.02.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Селтик
6 : 0
05.02.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Данди
0 : 6
01.02.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди
3 : 3
14.01.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
1 : 1
09.01.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Джонстон
1 : 3
05.01.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди
1 : 2
02.01.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Миррен
1 : 2
29.12.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Рейнджерс
1 : 0
21.12.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
2 : 0
07.12.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди
4 : 1
04.12.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди
4 : 1
23.11.2024
Хиберниан
1' - 90'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
1 : 2
26.10.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
12'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
0 : 1
19.10.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
2 : 3
05.10.2024
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди
1 : 2
28.09.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
2 : 2
31.08.2024
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 2
24.08.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди
3 : 1
10.08.2024
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.08.2024
Данди
Был в запасе
Главные новости
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
15
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+