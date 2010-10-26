Даниэль Джонс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Джонс
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Джонс
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2010
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)