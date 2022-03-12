Ричард Стирмен - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Стирмен
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Стирмен
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|12
|0
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.04.2022
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.04.2022
|85' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Престон (Престон)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|15.03.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|01.03.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|02.02.2022
|1' -3'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|3'
|30.01.2022
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|90'
|22.01.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|51'
|15.01.2022
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|30.12.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|27.12.2021
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|51'
|11.12.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|29.11.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|03.11.2021
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.10.2021
|1' -39'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|29.09.2021
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|16'
|25.09.2021
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|18.09.2021
|84' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|10.09.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|14.08.2021
|1' -89'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|07.08.2021
|1' -89'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)