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    Ричард Стирмен - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Ричард
    Фамилия Стирмен
    Команда Дерби Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1987 (35 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 12 0 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    30.04.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 0:2 Дерби Каунти (Дерби)
    23.04.2022 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    18.04.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    15.04.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    09.04.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    02.04.2022 85' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Престон (Престон)
    19.03.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    15.03.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:1 Дерби Каунти (Дерби)
    12.03.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    05.03.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    01.03.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    26.02.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    23.02.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    02.02.2022 1' -3' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    3'
    30.01.2022 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    90'
    22.01.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    51'
    15.01.2022 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    03.01.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:2 Дерби Каунти (Дерби)
    30.12.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    27.12.2021 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    51'
    11.12.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    04.12.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    29.11.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.11.2021 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    21.11.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    06.11.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    03.11.2021 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    30.10.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    23.10.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    16.10.2021 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    02.10.2021 1' -39' Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Суонси (Суонси)
    29.09.2021 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Рединг (Рединг)
    16'
    25.09.2021 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    18.09.2021 84' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    10.09.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    28.08.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.08.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.08.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    14.08.2021 1' -89' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    07.08.2021 1' -89' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
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