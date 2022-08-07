Петер Гулачи - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Гулачи
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 мая 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|83
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Гулачи
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 мая 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|17.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|10.09.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:0
|Боруссия (Дортмунд)
|03.09.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|13.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)