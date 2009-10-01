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    Луан - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Луан Мишел
    Фамилия де Лоуза
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 сентября 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2009 1' -71' Тулуза (Тулуза) 1:0 Партизан (Белград)
    05.11.2009 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:2 Шахтер (Донецк)
    22.10.2009 1' -46' Шахтер (Донецк) 4:0 Тулуза (Тулуза)
    01.10.2009 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:2 Брюгге (Брюгге)
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