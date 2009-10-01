Луан - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Луан Мишел
|Фамилия
|де Лоуза
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Имя
|Луан Мишел
|Фамилия
|де Лоуза
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2009
|1' -71'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Партизан (Белград)
|05.11.2009
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|22.10.2009
|1' -46'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Тулуза (Тулуза)
|01.10.2009
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)