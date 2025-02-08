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Жозуа Гилявоги
Статистика
Жозуа Гилявоги - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1990 (36), Тулон
#23 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Франция | Гвинея
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
0 : 2
08.02.2025
Миллуолл
1' - 69'
39'
Англия. Кубок, 3 раунд
Лидс
1 : 0
11.01.2025
Хэрроджейт
1' - 90'
64'
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