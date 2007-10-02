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    Андерсон - статистика

    Имя Андерсон Клебер
    Фамилия Беральдо
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2007 1' -90' Лион (Лион) 0:3 Рейнджерс (Глазго)
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