Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010