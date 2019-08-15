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    Станислав Манолев - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Станислав
    Фамилия Манолев
    Состав Основной
    Родной город Благоевград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' ТНС (Ллансантфрайд) 0:4 Лудогорец (Разград)
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