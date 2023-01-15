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    Люк де Йонг - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Люк
    Фамилия де Йонг
    Команда ПСВ
    Состав Основной
    Родной город Айгле
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 августа 1990 (32 года)
    Рост 188
    Вес 81
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 56' РКС Ваалвейк 0:1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 1' - 90' ПСВ 3:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур
    57'
    23.02.2023 1' - 90' ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    77'
    19.02.2023 1' - 90' Утрехт 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 22 тур
    57' 41'
    16.02.2023 1' - 62' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 72' ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    27'
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