Люк де Йонг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Люк
|Фамилия
|де Йонг
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Айгле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|81
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Люк
|Фамилия
|де Йонг
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Айгле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 56'
|РКС Ваалвейк
|0:1
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|57'
|23.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|77'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|57' 41'
|16.02.2023
|1' - 62'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 72'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|27'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|15
|6
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -56'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|26.02.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Твенте (Энсхеде)
|57'
|19.02.2023
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|57' 41'
|11.02.2023
|1' -72'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|27'
|05.02.2023
|1' -70'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|68' 54'
|28.01.2023
|1' -82'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|21.01.2023
|1' -32'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|23'
|15.01.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|12.11.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.11.2022
|1' -81'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|23' 63'
|30.10.2022
|1' -62'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|50'
|23.10.2022
|56' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|13.08.2022
|1' -46'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|3'
|06.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)
|54'