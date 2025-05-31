Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бенгали-Фоде Койта - статистика

Завершил карьеру
21 октября 1990 (35)
#55 | Нападающий
186 см | 79 кг
Гвинея | Франция
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
24
5
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
46' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
73' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
23'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
3 : 1
09.03.2025
Гезтепе
1' - 90'
48'
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2025
Сивасспор
67' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
2 : 1
15.02.2025
Сивасспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
1' - 67'
29'
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
1' - 68'
29'
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
1' - 90'
31'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
1' - 90'
43'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
1' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 0
10.11.2024
Сивасспор
1' - 90'
9'
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
2 : 1
02.11.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
1' - 87'
38'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
1' - 25'
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
84' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
3
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
14
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+