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    Ямир Хика - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Ямир
    Фамилия Хика
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Родной город Тирана
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 марта 1988 (35 лет)
    Рост 169
    Вес 64
    Стоимость:
    € 950
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2016 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:0 Люцерн (Люцерн)
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