Ямир Хика - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ямир
|Фамилия
|Хика
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|169
|Вес
|64
Стоимость:
€ 950
тыс
|Имя
|Ямир
|Фамилия
|Хика
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Люцерн (Люцерн)