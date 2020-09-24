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    Матьяж Розман - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Матьяж
    Фамилия Розман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 192
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Целе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2020 1' -90' Арарат-Армения (Ереван) 1:0 Целе (Целе)
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