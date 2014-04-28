Артем Прошенко - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Прошенко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|57
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Прошенко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|57
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)