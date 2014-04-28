Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артем Прошенко - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Александрович
    Фамилия Прошенко
    Команда Таврия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1990 (32 года)
    Рост 172
    Вес 57
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
    • Читайте нас: 
    11