Владимир Шопин - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Шопин
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Шопин
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)