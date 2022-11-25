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    Владимир Шопин - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Владимир
    Отчество Витальевич
    Фамилия Шопин
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1991 (31 год)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Металлист (Харьков)
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