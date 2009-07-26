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    Владимир Мазяр - статистика

    Нападающий
    Имя Владимир
    Фамилия Мазяр
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2009 1' -40' Металлург (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    26.07.2009 46' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Ворскла (Полтава)
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