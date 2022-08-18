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    Руслан Бабенко - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Отчество Александрович
    Фамилия Бабенко
    Команда Днепр-1
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июля 1992 (30 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Александрия 2:2 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 16 тур
    23.02.2023 1' - 90' Днепр-1 0:0 АЕК Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' АЕК 1:0 Днепр-1 Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр-1 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:0 Днепр-1 (Днепр)
    42'
    18.08.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 1:2 АЕК (Ларнака)
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