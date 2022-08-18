Руслан Бабенко - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бабенко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бабенко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Александрия
|2:2
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Днепр-1
|0:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|42'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|АЕК (Ларнака)