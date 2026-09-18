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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Полесье
Руслан Бабенко
Статистика
€ 250 тыс
Руслан Бабенко - статистика
Полесье
8 июля 1992 (34)
#8 | Полузащитник
170 см | 65 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
1 : 0
13.09.2026
Левый берег
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Полесье
5 : 1
04.09.2026
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Шахтер
0 : 2
29.08.2026
Полесье
68' - 90'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Украина. Премьер-лига 2025/2026
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Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
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Г
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Полесье
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
2 : 1
29.07.2026
Полесье
1' - 69'
Лига конференций, 2 раунд
Полесье
3 : 3
23.07.2026
Копенгаген
Был в запасе
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