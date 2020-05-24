Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руслан Черненко - статистика

Оболонь
29 сентября 1992 (33)
#17 | Полузащитник
177 см | 67 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оболонь
16
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
0 : 1
24.05.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Колос
0 : 2
17.05.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Шахтер
3 : 1
13.05.2026
Оболонь
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
2 : 2
09.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Оболонь
1 : 1
03.05.2026
Кудровка
86' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Полесье
3 : 1
26.04.2026
Оболонь
38' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
17.04.2026
Полтава
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
2 : 0
11.04.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Оболонь
3 : 3
05.04.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
4 : 0
22.03.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К
2 : 1
13.03.2026
Оболонь
1' - 69'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
01.03.2026
Рух
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Оболонь
1 : 3
12.12.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
3 : 0
06.12.2025
Оболонь
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2025
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Оболонь
0 : 6
22.11.2025
Шахтер
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 2
07.11.2025
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка
1 : 0
31.10.2025
Оболонь
1' - 84'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
0 : 4
25.10.2025
Полесье
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полтава
1 : 2
17.10.2025
Оболонь
86' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
1 : 1
04.10.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
0 : 0
27.09.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Оболонь
0 : 2
22.09.2025
Карпаты
1' - 79'
55'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Оболонь
2 : 2
13.09.2025
Динамо К
1' - 76'
40'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
2 : 1
30.08.2025
Оболонь
1' - 60'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
1 : 2
15.08.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
0 : 0
04.08.2025
Оболонь
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
7
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+