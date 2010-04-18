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    Руслан Черненко - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Черненко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2010 87' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Арсенал (Киев)
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