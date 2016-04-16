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    Михаил Кузяев - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Игоревич
    Фамилия Кузяев
    Команда Коломна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1988 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коломна 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 1' -51' Коломна (Коломна) 2:2 Спартак К (Кострома)
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